В Антарктиде впервые зафиксировали масштабные выбросы метана

Испанская научная экспедиция обнаружила масштабные выбросы метана в недрах Антарктиды. Об этом сообщает газета El Pais.

«Группа испанских ученых обнаружила в недрах Антарктиды "масштабные выбросы" метана - газа, способного нагревать планету в 30 раз сильнее, чем углекислый газ», - говорится в статье издания.

Исследователи отмечают, что газовые выбросы достигают 700 метров в длину и 70 метров в ширину. На их поиски 12 января отправилась экспедиция на научно-исследовательском судне Sarmiento de Gamboa. Ученые выяснили, что из скрытых в морском грунте кристаллических гидрантов высвобождается метан, который образовался около 20 тысяч лет назад вследствие разложения органических веществ. Этот процесс специалисты объясняют поднятием континента, которое произошло после таяния антарктического ледяного щита.

По данным исследователей, в районе Антарктического полуострова, которое считается одним из наиболее уязвимых мест Земли, в гидратах метана содержится около 24 гигатонн углерода. Это является эквивалентом двухлетних глобальных выбросов человечества.

Ранее ученые выяснили, когда в Арктике полностью может исчезнуть лед. По мнению специалистов, регион может полностью остаться безо льда в течение трех лет.