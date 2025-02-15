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Правила проезда по МСД в часы пик изменились

В будние дни с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 автомобилисты будут платить до 45 рублей за проезд по участкам дороги.
Глеб Владовский 2025-02-15 09:40:00
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

С 15 февраля в силу вступили новые правила проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в часы пик. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Нововведения связаны с растущей загруженностью трассы и необходимы для того, чтобы обеспечить жителям прогнозируемую, быструю и прямую связь между районами Москвы и федеральными трассами. Изменения введены только по будням в критически загруженные периоды дня: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00», - говорится в сообщении.

Уточняется, что МСД теперь разделили на девять участков. За проезд каждого из них будет взиматься плата в размере пяти рублей. Всего можно потратить до 45. Для сравнения: с 2023 года тариф по транзиту составляет 950 рублей.

Напомним, что информация о введении новых тарифов на проезд по МСД появилась 15 января.

#Москва #в стране и мире #мсд #московский скоростной диаметр #тарифы на проезд
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