С 15 февраля изменятся правила проезда по МСД в часы пик

С 15 февраля в силу вступят изменения в правилах проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД). Об этом сообщили на сайте МСД.

«Изменения будут введены только по будням в критически загруженные периоды дня: с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00, чтобы не достигать предельной перегрузки дороги», - цитирует заявление 360.ru.

Новые тарифы составят от пяти до 45 рублей в зависимости от протяженности маршрута. МСД разделят на 10 участков - от Бусиновской развязки и до Варшавского шоссе. Стоимость проезда по каждому из них составит пять рублей. При этом в случае транзитной поездки через Москву по этой дороге тариф в 950 рублей останется неизменным.

Уточняется, что в остальных случаях проезд останется бесплатным.