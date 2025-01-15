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С 15 февраля изменятся правила проезда по МСД в часы пик

В утреннее и вечернее время в будние дни проезд станет платным.
Глеб Владовский 2025-01-15 18:59:16
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

С 15 февраля в силу вступят изменения в правилах проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД). Об этом сообщили на сайте МСД.

«Изменения будут введены только по будням в критически загруженные периоды дня: с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00, чтобы не достигать предельной перегрузки дороги», - цитирует заявление 360.ru.

Новые тарифы составят от пяти до 45 рублей в зависимости от протяженности маршрута. МСД разделят на 10 участков - от Бусиновской развязки и до Варшавского шоссе. Стоимость проезда по каждому из них составит пять рублей. При этом в случае транзитной поездки через Москву по этой дороге тариф в 950 рублей останется неизменным.

Уточняется, что в остальных случаях проезд останется бесплатным.

#в стране и мире #новые правила #час пик #платный проезд #мсд
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