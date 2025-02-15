Адвокат: в США с Винника сняли все обвинения

В Соединенных Штатах сняли все обвинения с россиянина Александра Винника, которого недавно удалось вернуть на Родину. Об этом сегодня телеканалу «Звезда» сообщил его адвокат Аркадий Бух. По его словам, вчера суд в Калифорнии прекратил уголовное дело в отношении нашего соотечественника.

Юрист отметил, что теперь Александр Винник не имеет судимости. Ее наличие, например, стало бы препятствием, например, для получения виз во многие страны.

«Подобное решение - крайне редкий прецедент», - подчеркнул Аркадий Бух.

По его словам, также было подано прошение снять гриф секретности с уголовного дела его подзащитного. И оно уже удовлетворено судом.

Напомним, накануне Александр Винник вернулся в Россию. Его освободили в обмен на американского дипломата Марка Фогеля.