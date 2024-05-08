Служба доставки ГСМ создала мобильные пункты заправки на базе багги

Танкисты группировки прикрытия государственной границы уничтожили опорные пункты ВСУ в соседнем с Белгородской областью районе на территории Украины. В работе им помогала служба доставки ГСМ. Бойцы показали, как обеспечивают боевые машины топливом прямо на передовой, не отрывая от работы.

В современных боевых действиях бойцы службы горючего стараются не медлить. Бойцы службы ГСМ подразделения материально-технического обеспечения оперативно передвигаются на багги. Они подъезжают к месту встречи недалеко от линии боевого соприкосновения, где их уже ждут разведчики. Считанные секунды, и топливо одновременно льется сразу в две машины. Это одно из новых технических решений в деле топливозаправщиков.

«Появляются на вооружении багги. Туда, куда багги проедет, топливозаправщик не доедет. Да и не принципиально выезжать топливозаправщику большой емкости, чтобы дозаправить там 200-300 литров - в ту же бензопилу, генератор, отопитель. Поэтому выезжает топливозаправщик на базе багги, выполняет свою задачу, быстро, неприметно заправляет 2-3 машины и уезжает», - объясняет военнослужащий с позывным Шимано.

Бойцы службы ГСМ развернули настоящую сеть мобильных пунктов заправки. Благодаря такой малогабаритной и проходимой технике топливозаправщики способны добраться практически в любую точку на линии боевого соприкосновения.

Вот еще одно решение: когда топлива нужно больше, на позицию приезжает заправщик на базе автомобиля УАЗ. В его кузов помещается емкость объемом до 1 500 литров. Этого хватает, чтобы полностью заправить 2-3 БМП.

Ранее начальник службы ГСМ рассказал о процессе заправки техники на передовой. Он объяснил, что работники службы могут запправить больше двух тонн топлива в боевые машины за две-три минуты.

Материал подготовили Владислав Кустов, Анастасия Бобылева и Николай Баранов.