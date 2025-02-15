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Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировали в районе Республики Алтай

По данным МЧС, эпицентр подземных толчков находился в Кош-Агачском районе.
Глеб Владовский 2025-02-15 06:33:04
© Фото: Ivan Damanik ZUMAPRESS.com Globallookpress

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Республике Алтай. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

«Произошло землетрясение в Кош-Агачском районе. Населением ощущались подземные толчки силой в эпицентре 6.4 магнитуд», - говорится в заявлении.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 27 км на юго-западе от села Кош-Агач с населением около 8000 человек на глубине около 10 км.

Уточняется, что подземные толчки ощущались на всей территории Алтая. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

#республика алтай #землетрясение #МЧС России #подземные толчки
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