Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировали в районе Республики Алтай

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Республике Алтай. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

«Произошло землетрясение в Кош-Агачском районе. Населением ощущались подземные толчки силой в эпицентре 6.4 магнитуд», - говорится в заявлении.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 27 км на юго-западе от села Кош-Агач с населением около 8000 человек на глубине около 10 км.

Уточняется, что подземные толчки ощущались на всей территории Алтая. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.