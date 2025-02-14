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У южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9

По данным сейсмологов, очаг находится на глубине 62 километров. Угрозу цунами не объявляли.
Глеб Владовский 2025-02-14 06:15:27
© Фото: Henning Kaiser dpa Globallookpress

Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали у побережья южных Курил. Об этом сообщили в сейсмостанции «Южно-Сахалинск».

«Землетрясение магнитудой 4,9 произошло 14 февраля в 12:32 (4:32мск - Прим. Ред.). Эпицентр подземных толчков находился в 197 километрах юго-западнее необитаемого острова Симушир», - цитирует сообщение РИА Новости.

Уточняется, что очаг находится в Тихом океане, на глубине 62 километров. Данные об ощутимости подземных толчков сейсмологи не получали. Тревогу цунами не объявляли.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Камчатке зафиксировали до 118 землетрясений.

#в стране и мире #Курилы #землетрясение #сейсмологи #подземные толчки
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