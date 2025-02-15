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На Дзержинском направлении расчет БПЛА уничтожил американский БТР М-113

Бойцы отдельного батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии круглосуточно бьют по боевикам ВСУ.
2025-02-15 06:45:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Дзержинском направлении специальной операции активно работают российские расчеты беспилотных летальных аппаратов. Она круглосуточно ведут разведку и наносят удары по украинским боевикам.

Недавно бойцы отдельного батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии уничтожили вражеский бронетранспортер М-113 и живую силу ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Противник хорошо закрепился. Много опорных пунктов, поэтому работы очень много», - рассказал военнослужащий с позывным Черкес.

Напомним, в неделю назад, 7 февраля, Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении города Дзержинск в Донецкой Народной Республике. Он является самым крупным населенным пунктом Торецкой агломерации.

Взятие Дзержинска открыло дорогу на Константиновку.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #беспилотники #Дзержинск #МО РФ #СВО
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