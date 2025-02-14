Число пострадавших при наезде автомобиля в Мюнхене возросло до 30

Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу демонстрантов в Мюнхене увеличилось до 30 человек. Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на правоохранительные органы.

«Полиция Мюнхена сообщает о 30 раненых в результате автомобильного нападения», - пишет издание.

Уточняется, что машина наехала на людей во время протеста, организованного профсоюзом Verdi. Подозреваемым оказался 24-летний Фархад Н. из Афганистана, которому было отказано в предоставлении убежища.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших в результате наезда автомобиля на людей. Водителя задержали на месте.