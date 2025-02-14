МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Число пострадавших при наезде автомобиля в Мюнхене возросло до 30

Водителем автомобиля, наехавшего на толпу демонстрантов, оказался 24-летний афганец.
Анастасия Бобылева 2025-02-14 02:59:58
© Фото: IMAGO dts Nachrichtenagentur Globallookpress

Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу демонстрантов в Мюнхене увеличилось до 30 человек. Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на правоохранительные органы.

«Полиция Мюнхена сообщает о 30 раненых в результате автомобильного нападения», - пишет издание.

Уточняется, что машина наехала на людей во время протеста, организованного профсоюзом Verdi. Подозреваемым оказался 24-летний Фархад Н. из Афганистана, которому было отказано в предоставлении убежища.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших в результате наезда автомобиля на людей. Водителя задержали на месте.

#в стране и мире #мюнхен #наезд автомобиля
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 