Российские штурмовики за полчаса уничтожили группу иностранных наемников в ближнем бою. Противник пытался подойти к позициям ВС РФ в Великой Новоселке в Донецкой Народной Республике. Однако наши бойцы встретили их на квадроциклах.

В итоге российские военнослужащие разгромили 10 наемников, еще трое сбежали в самом начале боя. Противник оставил после себя шевроны и паспорта. А с БМП наши бойцы сняли пулемет натовского образца.

«Есть документы, которые подтверждают, что они наемники - определенные знаки, различия, шевроны. Подготовлены они более серьезно, чем ВСУ», - рассказал командир штурмового отряда с позывным Джокер.

К помощи иностранных боевиков киевский режим вынужден прибегать всё чаще из-за большого количества плохо обсученных мобилизованных в рядах ВСУ. Воевать как профессионалы похищенные комиссарами ТЦК украинцы не умеют и не хотят.

Ранее стало известно, что ряды ВСУ массово покидают колумбийские наемники. По данным газеты Kyiv Post, это происходит из-за проблем на фронте у украинской стороны. Военные из Колумбии пытались досрочно расторгнуть контракт с ВСУ и скорее покинуть Украину, отмечает издание.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.