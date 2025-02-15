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Бойцы ВС РФ за пол часа уничтожили группу наемников в ближнем бою в ДНР

Российские военнослужащие разгромили 10 иностранных наемников, трое сбежали в самом начале боя.
Лана Иден 2025-02-15 20:59:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские штурмовики за полчаса уничтожили группу иностранных наемников в ближнем бою. Противник пытался подойти к позициям ВС РФ в Великой Новоселке в Донецкой Народной Республике. Однако наши бойцы встретили их на квадроциклах.

В итоге российские военнослужащие разгромили 10 наемников, еще трое сбежали в самом начале боя. Противник оставил после себя шевроны и паспорта. А с БМП наши бойцы сняли пулемет натовского образца.

«Есть документы, которые подтверждают, что они наемники - определенные знаки, различия, шевроны. Подготовлены они более серьезно, чем ВСУ», - рассказал командир штурмового отряда с позывным Джокер.

К помощи иностранных боевиков киевский режим вынужден прибегать всё чаще из-за большого количества плохо обсученных мобилизованных в рядах ВСУ. Воевать как профессионалы похищенные комиссарами ТЦК украинцы не умеют и не хотят.

Ранее стало известно, что ряды ВСУ массово покидают колумбийские наемники. По данным газеты Kyiv Post, это происходит из-за проблем на фронте у украинской стороны. Военные из Колумбии пытались досрочно расторгнуть контракт с ВСУ и скорее покинуть Украину, отмечает издание.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #ДНР #штурмовики #Великая Новоселка
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