Песков заявил, что РФ учла пояснения Вэнса о искаженном газетой ответе

Российская сторона приняла во внимание пояснения американского вице-президента Джей Вэнса о том, что его слова об отправке военных на Украину искажены газетой The Wall Street Journal.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что ознакомились с комментарием Вэнса по возникшей ситуации.

«Да, приняли к сведению», - ответил он на соответствующий вопрос.

Напомним, 14 февраля опубликовано интервью Вэнса американской газете, в котором он сказал, что если Москва не согласится на мирное разрешение конфликта на Украине, то Вашингтон не исключает отправку туда своего военного контингента и введение новых санкций против России.

После этого в Кремле заявили, что ждут дополнительного разъяснения сказанных слов с учетом начатых американо-российских контактов.