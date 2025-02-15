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Песков заявил, что РФ учла пояснения Вэнса о искаженном газетой ответе

Прежде в интервью WSJ вице-президент США Вэнс заявлял, что Вашингтон может использовать против России экономические и военные рычаги воздействия.
Марина Крижановская 2025-02-15 18:23:40
© Фото: ТРК «Звезда»

Российская сторона приняла во внимание пояснения американского вице-президента Джей Вэнса о том, что его слова об отправке военных на Украину искажены газетой The Wall Street Journal.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что ознакомились с комментарием Вэнса по возникшей ситуации.

«Да, приняли к сведению», - ответил он на соответствующий вопрос.

Напомним, 14 февраля опубликовано интервью Вэнса американской газете, в котором он сказал, что если Москва не согласится на мирное разрешение конфликта на Украине, то Вашингтон не исключает отправку туда своего военного контингента и введение новых санкций против России.

После этого в Кремле заявили, что ждут дополнительного разъяснения сказанных слов с учетом начатых американо-российских контактов.

 

#Россия #сша #Кремль #Дмитрий Песков #джей ди вэнс #принять к сведению
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