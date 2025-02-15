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В Москве мать пыталась продать дочь за 200 тысяч рублей, ее арестовали

Молодая женщина продала свою дочь за 200 тысяч рублей, суд в Москве избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.
Дарина Криц 2025-02-15 15:22:56
© Фото: skmoscowgsu, Telegram

В Перовском районном суде Москвы арестовали мать, пытавшуюся продать свою дочь. Отмечается, что она оценила ребенка в 200 тысяч рублей.

Как сообщило Главное следственное управление СК РФ по Москве, по запросу следователей женщину отправили под стражу. В отношении нее возбудили уголовное дело по обвинению в преступлении, предусмотренного пп. «б,з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми).

«По ходатайству следователей столичного СК обвиняемой в продаже ребенка на востоке Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - приводит Life заявление столичного Следственного комитета.

Уточняется, что в квартире на востоке столицы она продала свою дочь 2025 года рождения, получив от покупателей, женщины и мужчины, участвующих в «оперативном эксперименте», более 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о суррогатной матери в Москве, вынашивавшей ребенка за ежемесячную зарплату в 25 тысяч рублей.

Родившегося младенца она передала за один миллион рублей. Но отдав дитя биологической матери, суррогатная, «испытывая муки совести по поводу продажи», обратилась с заявлением к правоохранителям.

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