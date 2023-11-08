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Суррогатная мать в Москве родила ребенка за ежемесячную зарплату в 25 тыс. рублей

Дарина Криц
18:51 08.11.2023
Суррогатная мать после родов получила еще около одного миллиона рублей, но вскоре обратилась с заявлением к правоохранительным органам.
Суррогатная мать в Москве родила ребенка за ежемесячную зарплату в 25 тыс. рублей
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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В Москве женщина продала ребенка за один миллион рублей. Она стала суррогатной матерью, найдя клиентку через Интернет в мае 2022 года. Отдав младенца биологической матери, 7 ноября она обратилась к правоохранителям с заявлением, «испытывая муки совести по поводу продажи младенца».

Как сообщает «Лайф», 31-летняя суррогатная мать, пройдя в частной клинике процедуру ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), забеременела, а 3 ноября 2023 года в Москве она родила мальчика и передала его клиентке.

В течение беременности биологическая мать каждый месяц перечисляла суррогатной 25 тысяч рублей. Их встреча произошла в ноябре возле роддома. Роженица передала мальчика матери, взамен получив около одного миллиона рублей. При этом, отметили в столичном СК, какие-либо документы не оформлялись, а все договоренности имели устный характер.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «б», «з» части 2 статьи 127.1 УК РФ («Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего»). Сообщается, что задержаны две женщины 1987 и 1992 годов рождения. Новорожденный ребенок находится в специализированном медучреждении, угрозы для его жизни нет.

Третьего ноября фигуранты дела о продаже детей за границу получили от 4 до 19,5 года колонии. Никулинский суд Москвы назначил заключение в колонии строгого режима акушерам и суррогатным матерям, обвиняющимся в продаже новорожденных детей, в том числе за границу.

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