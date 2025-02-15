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Полицейский в костюме капибары задержал накроторговца в Перу

По данным местных правоохранительных органов, у наркоторговца изъяли 1 700 доз кокаина и марихуаны.
Игнат Далакян 2025-02-15 14:56:06
© Фото: La Policía Nacional del Perú, Х © Видео: Х, La Policía Nacional del Perú

Полицейский, переодевшись в костюм капибары, задержал с поличным торговца наркотиками в Перу. Об этом сообщили местные правоохранительные органы 

«Капибара в действии. В Лурине группа "Терна", используя стратегию маскировки, поймала с поличным продавца наркотиков», - говорится в заявлении. 

В итоге у наркоторговца конфисковали 1 700 доз кокаина и марихуаны.

Операция с использованием необычного костюма была приурочена ко Дню святого Валентина. На опубликованных кадрах можно увидеть, как сотрудник полиции, одетый в ростовую куклу самого крупного в мире грызуна, врывается в дом к растерянному подозреваемому, после чего проводится задержание.

Полиция Перу не первый раз использует костюмы вымышленных персонажей. В прошлом году банду наркоторговцев сотрудник правоохранительных органов накрыл переодевшись в Гринча.

#в стране и мире #Перу #полиция #Задержание #капибара #наркоторговец
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