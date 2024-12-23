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В Перу полицейский в костюме Гринча накрыл банду наркоторговцев

По данным МВД страны, полицейские в результате рейда изъяли большое количество марихуаны, наркотики распространяла банда «Мафия Сан-Бартоло».
Елизавета Кондрикова 2024-12-23 08:12:43
© Фото: @MininterPeru, X © Видео: @MininterPeru, X

В Лиме полицейский переоделся Гринчем и в костюме ярко-зеленого сказочного героя ворвался в наркопритон, сообщили в МВД Перу. Он выбил дверь кувалдой, после чего, не переодеваясь, провел обыск, задержание и допрос подозреваемых. Ведомство также опубликовало кадры оперативной съемки.

«Гринч из перуанской полиции положил конец Рождеству розничных торговцев наркотиками. В ходе быстрой операции Зеленый отряд переодел одного из своих агентов в Гринча, чтобы застать врасплох банду торговцев наркотиками», - говорится в сообщении министерства в соцсети X.

Уточняется, что в ходе операции отряд изъял большое количество марихуаны, а также задержал членов наркогруппировки. По данным МВД, речь идет о «Мафии Сан-Бартоло», которая торговала наркотиками на южных курортах Перу.

Ранее перуанские полицейские использовали такую же тактику с переодеванием, но в день Хэллоуина.

#Перу #полиция #Задержание #Рейд #наркоторговцы #Лима #гринч #мвд перу
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