В Перу полицейский в костюме Гринча накрыл банду наркоторговцев

В Лиме полицейский переоделся Гринчем и в костюме ярко-зеленого сказочного героя ворвался в наркопритон, сообщили в МВД Перу. Он выбил дверь кувалдой, после чего, не переодеваясь, провел обыск, задержание и допрос подозреваемых. Ведомство также опубликовало кадры оперативной съемки.

«Гринч из перуанской полиции положил конец Рождеству розничных торговцев наркотиками. В ходе быстрой операции Зеленый отряд переодел одного из своих агентов в Гринча, чтобы застать врасплох банду торговцев наркотиками», - говорится в сообщении министерства в соцсети X.

Уточняется, что в ходе операции отряд изъял большое количество марихуаны, а также задержал членов наркогруппировки. По данным МВД, речь идет о «Мафии Сан-Бартоло», которая торговала наркотиками на южных курортах Перу.

Ранее перуанские полицейские использовали такую же тактику с переодеванием, но в день Хэллоуина.