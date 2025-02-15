Зеленскому не разрешили говорить по-украински на Мюнхенской конференции

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому запретили выступать с речью на украинском языке на Мюнхенской конференции. Отказ модератора попал в трансляцию.

«Могу ли я говорить на украинском языке? » - цитирует его вопрос 360.ru.

Отмечается, что после того, как Зеленский получил от модератора отказ, весь зал рассмеялся.

Напомним, в пятницу, 14 февраля, началась Мюнхенская конференция по безопасности, которая традиционно проходит в феврале в Германии. Российскую делегацию на нее не приглашали, о чем сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.