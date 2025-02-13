Морпехи показали работу дрона «Князь Вандал» в Курской области

В Курской области российские военнослужащие все чаще начали применять новый отечественный дрон «Князь Вандал Новгородский». Этот беспилотник работает на оптоволокне и оснащен катушкой длиной более 15 км, что позволяет бить противника с максимальной точностью. При этом и качество картинки - отменное.

Обычные дроны - легкая добыча для средств радио-электронной борьбы. А «Вандалу Новгородскому» нипочем. Работает на отлично. Из особенностей - небольшая скорость и управлять надо плавно, как самолетом.

«Картинка не теряется. Она прям до цели. Пока дрон, снаряд не сработает, картинка есть. Можно очень тонко с ним поработать - залететь в проходы, окна, отработать по технике», - поделился оператор дрона с позывным Ибра.

Ранее специалисты из Центра по подготовке, управлению и сбору БПЛА в Санкт-Петербурге показали, как работает БПЛА на оптоволокне. В конструкторском бюро собирают для фронта и классические дроны-камикадзе и крупные ударные беспилотники на оптоволоконной связи.