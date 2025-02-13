МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Морпехи показали работу дрона «Князь Вандал» в Курской области

По словам операторов, отечественный беспилотник показывает картинку отменного качества вплоть до момента срабатывания боеприпаса.
Игнат Далакян Андрей Вакула 2025-02-13 22:07:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Курской области российские военнослужащие все чаще начали применять новый отечественный дрон «Князь Вандал Новгородский». Этот беспилотник работает на оптоволокне и оснащен катушкой длиной более 15 км, что позволяет бить противника с максимальной точностью. При этом и качество картинки - отменное.

Обычные дроны - легкая добыча для средств радио-электронной борьбы. А «Вандалу Новгородскому» нипочем. Работает на отлично. Из особенностей - небольшая скорость и управлять надо плавно, как самолетом.

«Картинка не теряется. Она прям до цели. Пока дрон, снаряд не сработает, картинка есть. Можно очень тонко с ним поработать - залететь в проходы, окна, отработать по технике», - поделился оператор дрона с позывным Ибра.

Ранее специалисты из Центра по подготовке, управлению и сбору БПЛА в Санкт-Петербурге показали, как работает БПЛА на оптоволокне. В конструкторском бюро собирают для фронта и классические дроны-камикадзе и крупные ударные беспилотники на оптоволоконной связи.

#бпла #дрон #Курская область #наш эксклюзив #Князь Вандал Новгородский
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 