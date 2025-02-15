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Новый глава Роскосмоса Баканов посетил космодром Восточный

Баканов проинспектировал ход строительства и ознакомился с потенциалом развития космодрома.
Глеб Владовский 2025-02-15 13:02:40
© Фото: Роскосмос © Видео: Роскосмос

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов посетил космодром Восточный. Об этом сообщили в пресс-службе Госкорпорации.

«Посещение Восточного - его первая рабочая поездка в качестве главы госкорпорации. Дмитрий Баканов осмотрел технический и стартовый комплексы для подготовки и пусков ракет-носителей среднего класса "Союз-2"», - говорится в пресс-релизе.

Баканов также ознакомился с ходом строительства жилых домов для сотрудников космодрома в городе Циолковский. Ожидается, что дома будут вмещать до 7000 человек.

Кроме того, глава госкорпорации изучил комплексы для подготовки и пусков ракет-носителей тяжёлого класса «Ангара». Будучи экологически чистой, эта ракета может в перспективе полностью заменить «Протон-М», в котором используются токсичные компоненты топлива.

Напомним, что 6 февраля президент РФ Владимир Путин назначил на пост гендиректора Роскосмоса Дмитрия Баканова, сняв с этой должности Юрия Борисова.

#инспекция #роскосмос #Космодром Восточный #Дмитрий Баканов
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