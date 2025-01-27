МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Итальянец Янник Синнер выиграл в чемпионате Australian Open

В финальном матче он обыграл представителя Германии Александра Зверева.
Анастасия Бобылева 2025-01-27 00:41:36
© Фото: © Cover Images Keystone Press Agency Global Look Press

Итальянский 23-летний теннисист Янник Синнер стал чемпионом Australian Open. Это третья победа Синнера в турнирах «Большого шлема».

В финальном матче, который длился 2 часа 45 минут, он обыграл теннисиста из Германии Александра Зверева. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. Победитель получил $2,2 млн, Зверев за участие в финале - $1,2 млн.

Янник Синнер с июня находится на первом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Он 19 раз побеждал на турнирах под эгидой организации.

#Спорт #в стране и мире #теннис #Янник Синнер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 