Итальянец Янник Синнер выиграл в чемпионате Australian Open

Итальянский 23-летний теннисист Янник Синнер стал чемпионом Australian Open. Это третья победа Синнера в турнирах «Большого шлема».

В финальном матче, который длился 2 часа 45 минут, он обыграл теннисиста из Германии Александра Зверева. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. Победитель получил $2,2 млн, Зверев за участие в финале - $1,2 млн.

Янник Синнер с июня находится на первом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Он 19 раз побеждал на турнирах под эгидой организации.