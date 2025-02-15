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Дело о теракте возбудили после удара ВСУ по журналистам Первого канала

В пятницу 14 февраля дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на группу журналистов Первого канала, один из них был ранен.
Анастасия Бобылева 2025-02-15 01:20:41
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте в связи с ударом ВСУ по журналистам Первого канала. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по факту совершения ВФУ террористического акта и воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов в Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 144 УК РФ)», - пишет СК.

В МИД РФ призвали осудить действия ВСУ и выступить против ударов по мирному населению. Об этом написала официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Атака произошла в пятницу 14 февраля, дрон украинских боевиков сбросил взрывное устройство на группу российских журналистов. Оператор Первого канала Юрий Шолмов получил минно-взрывную травму, осколочное ранение голени и акубаротравму.

#в стране и мире #дрон #Курская область #ВСУ #атака #журналисты
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