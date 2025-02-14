Оператор Первого канала ранен при атаке ВСУ в Курской области

Оператор Первого канала получил ранения при обстреле украинскими боевиками населенного пункта в Курской области. Съемочная группа попала под атаку дрона в Черкасской Конопельке Суджанского района.

Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, оператора доставят на лечение в столицу.

«В результате атаки дрона ранения получил оператор Юрий Шолмов. Его уже доставили в Курскую областную клиническую больницу. После консилиума врачей, по просьбе самого пострадавшего, пациента решено направить на лечение в Москву», - пояснил врио главы Курской области.

Врачи оценивают состояние сотрудника Первого канала как удовлетворительное, добавил Хинштейн.

Согласно предварительной информации, у оператора Шолмова минно-взрывная травма, осколочное ранение голени и акубаротравма.