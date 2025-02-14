МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Оператор Первого канала ранен при атаке ВСУ в Курской области

По предварительным данным, у пострадавшего сотрудника минно-взрывная травма, осколочное ранение голени и акубаротравма.
Дарина Криц 2025-02-14 21:05:29
© Фото: Юрий Шолмов, ВКонтакте

Оператор Первого канала получил ранения при обстреле украинскими боевиками населенного пункта в Курской области. Съемочная группа попала под атаку дрона в Черкасской Конопельке Суджанского района.

Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, оператора доставят на лечение в столицу.

«В результате атаки дрона ранения получил оператор Юрий Шолмов. Его уже доставили в Курскую областную клиническую больницу. После консилиума врачей, по просьбе самого пострадавшего, пациента решено направить на лечение в Москву», - пояснил врио главы Курской области.

Врачи оценивают состояние сотрудника Первого канала как удовлетворительное, добавил Хинштейн.

Согласно предварительной информации, у оператора Шолмова минно-взрывная травма, осколочное ранение голени и акубаротравма.

#Курская область #ВСУ #журналисты #Первый канал #Александр Хинштейн #оператор #съемочная группа #обстрелы всу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 