Москалькова предупредила об аферистах, звонящих от имени ее аппарата

Раскрыта схема мошенников, которые представляются сотрудниками рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в России. Об этом сообщила обмудсмен Татьяна Москалькова.

«В последнее время выявлены случаи телефонных звонков гражданам от лиц, представляющихся сотрудниками рабочего аппарата..., которые требуют денежное вознаграждение за оказание какой-либо помощи или услуг – ЭТО МОШЕННИКИ!» - написала она в своем телеграм-канале.

Москалькова напомнила, что ее аппарат работает на безвозмездной основе.

Ранее в Росфинмониторинге предостерегли от мошенников, которые звонят якобы от имени ведомства.