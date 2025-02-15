Москалькова предупредила об аферистах, звонящих от имени ее аппарата

Раскрыта схема мошенников, которые представляются сотрудниками рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в России. Об этом сообщила обмудсмен Татьяна Москалькова.
«В последнее время выявлены случаи телефонных звонков гражданам от лиц, представляющихся сотрудниками рабочего аппарата..., которые требуют денежное вознаграждение за оказание какой-либо помощи или услуг – ЭТО МОШЕННИКИ!» - написала она в своем телеграм-канале.
Москалькова напомнила, что ее аппарат работает на безвозмездной основе.
Ранее в Росфинмониторинге предостерегли от мошенников, которые звонят якобы от имени ведомства.
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