Росфинмониторинг предупредил о мошенничестве якобы от имени ведомства

Росфинмониторинг предупредил о случаях мошенничества, когда злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками ведомства. Об этом Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщила в своем Telegram-канале.

Схема обмана следующая: аферисты звонят гражданам и сообщают, что их деньги пытаются похитить мошенники. Чтобы это пресечь, необходимо обратиться с официальным письмом в Росфинмониторинг и попросить наделить «специальными полномочиями» конкретного «сотрудника службы».

Для убедительности злоумышленники отправляют своим «жертвам» фотографии поддельных документов и удостоверений.

Поверив мошенникам, граждане обращаются в Росфинмониторинг и просят наделить несуществующего сотрудника службы соответствующими полномочиями. Сообщив аферистам об обращении в ведомство, люди переводят злоумышленникам деньги.

В последнее время участились случаи мошенничества в интернете. Недавно в разговоре со «Звездой» эксперт объяснил, почему нельзя сохранять пароль на сайтах маркетплейсов.