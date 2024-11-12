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Росфинмониторинг предупредил о мошенничестве якобы от имени ведомства

Псевдопредставители ведомства отправляют людям поддельные удостоверения для убедительности.
Виктория Бокий 2024-11-12 19:30:05
© Фото: Bulkin Sergey news.ru Global Look Press

Росфинмониторинг предупредил о случаях мошенничества, когда злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками ведомства. Об этом Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщила в своем Telegram-канале.

Схема обмана следующая: аферисты звонят гражданам и сообщают, что их деньги пытаются похитить мошенники. Чтобы это пресечь, необходимо обратиться с официальным письмом в Росфинмониторинг и попросить наделить «специальными полномочиями» конкретного «сотрудника службы».

Для убедительности злоумышленники отправляют своим «жертвам» фотографии поддельных документов и удостоверений.

Поверив мошенникам, граждане обращаются в Росфинмониторинг и просят наделить несуществующего сотрудника службы соответствующими полномочиями. Сообщив аферистам об обращении в ведомство, люди переводят злоумышленникам деньги.

В последнее время участились случаи мошенничества в интернете. Недавно в разговоре со «Звездой» эксперт объяснил, почему нельзя сохранять пароль на сайтах маркетплейсов.

#деньги #Мошенники #обман #росфинмониторинг #схема #аферисты
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