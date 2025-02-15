Каллас допустила «драку» Европы с США после критики со стороны Вэнса

Есть вероятность, что заявления вице-президента США Джей-Ди Вэнса в адрес стран Европы могут привести к драке. Такое заявление сделала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Слушая эту речь, можно подумать, что они пытаются затеять драку с нами. А мы не хотим затевать драку с друзьями», - цитирует ее слова радио Sputnik.

Каллас также добавила, что ЕС необходимо вновь сосредоточить свои усилия на угрозе, которая якобы исходит от России в связи с проходящей на Украине СВО.

Напомним, что вице-президент США обрушился на Мюнхенской конференции с критикой в адрес политики стран Евросоюза. Его словам, в регионе подавляется свобода слова, демократия деградирует. Таким образом, самая главная угроза для ЕС исходит не из России или Китая, а именно в самой Европе, которая отходит от своих основных ценностей.