На Алтае из-за землетрясения ввели режим повышенной готовности

Андрей Турчак ввел режим повышенной готовности в Республике Алтай. Это решение глава региона принял после землетрясения в Кош-Агачском районе. По его словам, в некоторых районах зафиксированы повреждения зданий, но они незначительные. Сейчас ведется обследование социально значимых объектов.

Кроме того, власти отменили массовые мероприятия и занятия в школах в Кош-Агачском и Улаганском районах. Также в четырех селах возможны проблемы с водоснабжением.

«Объекты с круглосуточным пребыванием людей работают в штатном режиме», - отметил Андрей.

Напомним, землетрясение произошло сегодня утром. Подземные толчки ощущались на всей территории республики. Их эпицентр, по словам руководителя региона, находился в 1,3 километра от села Бельтир.