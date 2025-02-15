МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Алтае из-за землетрясения ввели режим повышенной готовности

В двух районах республики отменили массовые мероприятия и занятия в школах.
Сергей Лебедев 2025-02-15 10:44:13
© Фото: Sergey Malkov, Russian Look, Global Look Press

Андрей Турчак ввел режим повышенной готовности в Республике Алтай. Это решение глава региона принял после землетрясения в Кош-Агачском районе. По его словам, в некоторых районах зафиксированы повреждения зданий, но они незначительные. Сейчас ведется обследование социально значимых объектов.

Кроме того, власти отменили массовые мероприятия и занятия в школах в Кош-Агачском и Улаганском районах. Также в четырех селах возможны проблемы с водоснабжением.

«Объекты с круглосуточным пребыванием людей работают в штатном режиме», - отметил Андрей.

Напомним, землетрясение произошло сегодня утром. Подземные толчки ощущались на всей территории республики. Их эпицентр, по словам руководителя региона, находился в 1,3 километра от села Бельтир.

#землетрясение #Алтай #подземные толчки #режим повышенной готовности #Андрей Турчак
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 