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В Минздраве предложили ввести онлайн-прикрепление к поликлиникам по всей России

Ранее подать онлайн-заявление на прикрепление можно было только в некоторых регионах РФ.
Глеб Владовский 2025-02-15 10:22:31
© Фото: Алексей Филиппов РИА Новости

В Минздраве РФ предложили инициативу добавить на «Госуслугах» функцию прикрепления к поликлинике во всех регионах России. Проект приказа ведомства опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, россияне могут подать заявление не только в письменном виде. В случае, когда нужно прикрепить к медучреждению детей до 14 лет, необходимо включить также свидетельство о рождении ребенка.

Ожидается, что с 1 сентября 2025 года эта функция станет доступна на всей территории России.

Напомним, что прикрепление к поликлиникам стало доступно еще в 2022 году. Действует оно только в некоторых регионах России.

#в стране и мире #госуслуги #минздрав рф #поликиника #прикрепление
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