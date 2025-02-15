В Минздраве предложили ввести онлайн-прикрепление к поликлиникам по всей России

В Минздраве РФ предложили инициативу добавить на «Госуслугах» функцию прикрепления к поликлинике во всех регионах России. Проект приказа ведомства опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, россияне могут подать заявление не только в письменном виде. В случае, когда нужно прикрепить к медучреждению детей до 14 лет, необходимо включить также свидетельство о рождении ребенка.

Ожидается, что с 1 сентября 2025 года эта функция станет доступна на всей территории России.

Напомним, что прикрепление к поликлиникам стало доступно еще в 2022 году. Действует оно только в некоторых регионах России.