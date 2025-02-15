Орбан выразил уверенность в том, что Россия станет сильнее после СВО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность в том, что Россия станет сильнее после окончания конфликта на Украине. Он заявил, что этому учит история.

«Вероятно, они думали, что смогут ослабить Россию. Я всегда был уверен, с самой первой минуты, что война сделает Россию сильнее, чем она была до войны. Это наша история», - подчеркнул он.

По словам Орбана, во время Первой и Второй мировых войн можно было наблюдать, как Россия становится все сильнее по мере развития конфликта. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт «больше не одинок» в вопросе продвижения мира на Украине. По его словам, с приходом к власти в США Дональда Трампа стало возможным говорить о мирном урегулировании конфликта без боязни получить «клеймо» шпиона Кремля.