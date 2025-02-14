Сийярто: Венгрия «больше не одинока» в стремлении к миру на Украине

Будапешт «больше не одинок» в вопросе продвижения мира на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, только с приходом к власти президента США Дональда Трампа стало возможным говорить о мире. При администрации американского экс-президента Джо Байдена, подчеркнул Сийярто, при попытке поднять эту тему на человека сразу ставили «клеймо» шпиона и пропагандиста Кремля.

«Если вы говорили о мире, на вас сразу же ставили клеймо: либо друг Лаврова, либо шпион Путина, пропагандист Кремля, кто угодно - не очень высокий уровень стандартов интеллектуальной дискуссии», - цитирует дипломата РИА Новости.

Теперь же, когда Трамп у власти, он сам открыто говорит о необходимости мирного разрешения конфликта и для других это тоже стало возможным. По словам Сийярто, это «абсолютно новый феномен».

«Раньше об этом говорили только мы, за что подвергались нападкам. Но теперь мы больше не одиноки», - поделился он.

Министр выразил надежду на то, что эти шаги в итоге приведут к миру.

Ранее Петер Сийярто сообщил, что Венгрия нашла способ оплатить энергоресурсы из России в обход западных санкций против Газпромбанка. Он также подчеркнул, что подобных ситуаций не должно происходить в международной политике.