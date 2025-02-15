Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на 1 000 «квадратов» в Симферополе

Специалисты ликвидировали пожар на Центральном рынке в Симферополе, где огонь распространился на площадь 1 000 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Симферополе. Тушение продолжают 84 специалиста и 28 единиц техники», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что пожар в Симферополе накрыл 1 000 квадратных метров. Сначала пламя охватило двухэтажное торговое здание, затем из-за ветра перекинулось на соседнее.