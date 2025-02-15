МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на 1 000 «квадратов» в Симферополе

Сейчас 84 специалиста продолжают работать на месте.
Анастасия Бобылева 2025-02-15 00:12:47
© Фото: МЧС России

Специалисты ликвидировали пожар на Центральном рынке в Симферополе, где огонь распространился на площадь 1 000 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Симферополе. Тушение продолжают 84 специалиста и 28 единиц техники», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что пожар в Симферополе накрыл 1 000 квадратных метров. Сначала пламя охватило двухэтажное торговое здание, затем из-за ветра перекинулось на соседнее.

#в стране и мире #пожар #Симферополь #огонь
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 