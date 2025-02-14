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МЧС приступили к тушению огня на 1 000 «квадратов» в Симферополе

Из-за ветра огонь перекинулся на соседнее с рынком здание.
Дарина Криц 2025-02-14 21:44:28
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: МЧС РФ

Сотрудники МЧС пытаются потушить пожар в Симферополе. Огонь возник на Центральном рынке.

ЧП произошло на улице Пушкина. Пламене охвачено двухэтажное здание. Изначально площадь пожара составляла 300 квадратных метров, но вскоре она увеличилась до 1 000 «квадратов».

«На улице Пушкина горит двухэтажное торговое здание. Предварительно, площадь пожара - 300 квадратов. <...> В Симферополе площадь пожара увеличилась до 1 000 квадратов», - указала пресс-служба МЧС России.

Уточняется, что есть угроза распространения пожара на рядом стоящие здания. Затем стало известно, что из-за ветра огонь перекинулся соседнее здание.

Ведомство наращивает силы и средства для ликвидации пожара. К тушению уже привлекли 34 специалиста и девять единиц техники.

#в стране и мире #пожар #Крым #МЧС РФ #Симферополь #ЧП #центральный рынок
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