МЧС приступили к тушению огня на 1 000 «квадратов» в Симферополе

Сотрудники МЧС пытаются потушить пожар в Симферополе. Огонь возник на Центральном рынке.

ЧП произошло на улице Пушкина. Пламене охвачено двухэтажное здание. Изначально площадь пожара составляла 300 квадратных метров, но вскоре она увеличилась до 1 000 «квадратов».

«На улице Пушкина горит двухэтажное торговое здание. Предварительно, площадь пожара - 300 квадратов. <...> В Симферополе площадь пожара увеличилась до 1 000 квадратов», - указала пресс-служба МЧС России.

Уточняется, что есть угроза распространения пожара на рядом стоящие здания. Затем стало известно, что из-за ветра огонь перекинулся соседнее здание.

Ведомство наращивает силы и средства для ликвидации пожара. К тушению уже привлекли 34 специалиста и девять единиц техники.