RFI: попытки Зеленского выступить на саммите Афросоюза вызвали протесты

Стремление украинского лидера Владимира Зеленского любой ценой выступить на саммите Африканского союза (АС) привело к протестам со стороны участников. В результате ему отправили письмо-приглашение выступить в онлайн-формате. Об этом сообщила радиостанция RFI.

Отмечается, что Зеленский хочет расположить к себе страны Африки и тем самым создать противовес влиянию России. Приглашение поучаствовать в саммите, который пройдет 15 февраля в столице Эфиопии Аддис-Абебе, ему не отправляли.

По данным радиостанции, это не первая попытка Зеленского попасть на саммит АС. Украинский лидер на протяжении последних трех лет усилил свою деятельность в этом направлении. Он стремится наладить дипломатические связи с государствами континента в надежде добиться допуска на саммит.