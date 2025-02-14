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RFI: попытки Зеленского выступить на саммите Афросоюза вызвали протесты

Украинский лидер стремится расположить к себе африканские страны, создав противовес России.
Глеб Владовский 2025-02-14 09:39:36
© Фото: IMAGO, Andreas Stroh, Globallookpress

Стремление украинского лидера Владимира Зеленского любой ценой выступить на саммите Африканского союза (АС) привело к протестам со стороны участников. В результате ему отправили письмо-приглашение выступить в онлайн-формате. Об этом сообщила радиостанция RFI.

Отмечается, что Зеленский хочет расположить к себе страны Африки и тем самым создать противовес влиянию России. Приглашение поучаствовать в саммите, который пройдет 15 февраля в столице Эфиопии Аддис-Абебе, ему не отправляли.

По данным радиостанции, это не первая попытка Зеленского попасть на саммит АС. Украинский лидер на протяжении последних трех лет усилил свою деятельность в этом направлении. Он стремится наладить дипломатические связи с государствами континента в надежде добиться допуска на саммит.

#в стране и мире #Саммит #Владимир Зеленский #приглашение #африканский союз
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