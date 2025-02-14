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Эксперт назвал распространенные схемы обмана в День святого Валентина

При заказе подарков лучше всего брать их в проверенных местах и не вестись на очень выгодные предложения мошенников.
Глеб Владовский 2025-02-14 08:19:23
© Фото: Pia Bayer, dpa, Globallookpress

Заказ подарка ко Дню всех влюбленных может обернуться потерей денег. О том, как не попасться на удочку мошенников, рассказал в беседе с Радио Sputnik эксперт по цифровизации и новым технологиям Максим Малышев.

По его словам, аферисты могут предложить очень выгодное предложение, но для этого они попросят перевести как можно скорее деньги. Таким образом, они пытаются обмануть людей.

«С точки зрения схем и обманов, если звонят и говорят: "Срочно, быстро, давайте, только сейчас, там за 500 рублей букет из 50 роз", воспринимайте это как обман. Задача мошенника - быстро запудрить мозги, чтобы вы перечислили деньги», - уточнил эксперт.

Помимо этого, мошенники могут задать серию вопросов, ответ на которые может несколько раз прозвучать как «Да». В таких случаях им будет легче манипулировать своей жертвой.

Малышев порекомендовал сразу класть трубку, а заказы делать на проверенных ресурсах. Звонкам с неизвестных номеров доверять не следует.

Ранее эксперт по кибербезопасности Леонтий Букштейн в беседе со «Звездой» рассказал, как мошенники наживаются с приближением праздников.

#эксперт #Мошенники #подарок #День святого Валентина #схемы обмана
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