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Эксперт рассказал, как мошенники обманывают под Новый год

Злоумышленники рассчитывают на людей, которые настроились на приятные сюрпризы и утратили бдительность.
Владимир Рубанов 2024-12-28 08:21:56
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

С приближением праздников мошенники активизируются, рассчитывая на то, что люди уже расслабились, настроились на сюрпризы и потеряли бдительность, рассказал «Звезде» эксперт по кибербезопасности, шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

«Рассылают письма, предлагают поучаствовать в акциях, получить сумасшедшую скидку. Люди верят, что нужно пойти туда, кликнуть сюда. В итоге получают шпионскую программу на компьютер или смартфон», - рассказал специалист.

Другая уловка состоит в том, что людей просят под каким-то предлогом перепроверить документы. Например, спрашивают, записаны ли вы на какую-то процедуру.

«"Так, мы вас записали, какой у вас номер паспорта, какой социальный?" Спрашивают пароль. Ты скажешь все - пойдут на "Госуслуги", тебе оформят такое, что в глазах потемнеет на Новый год», - говорит эксперт.

Надо быть внимательными и помнить, что никто из государственных служб, систем здравоохранения людям не звонит, отметил Букштейн. Если есть сомнения, нужно положить трубку и перезвонить самому в то место, откуда поступил звонок. Например, если вас якобы записывают на процедуру в поликлинику - перезвоните туда сами или посмотрите назначение в системе ЕМИАС.

«Третье: предлагают поучаствовать в выигрышных лотереях. А для этого нужно поделиться личными данными. Совет тем, кому звонят: слушайте интершум в телефоне. По нему слышно, как сидят люди в ряд и обманывают доверчивых людей», - рассказал специалист.

Букштейн добавил, что мошенники звонят в основном людям в возрасте, которые привыкли доверять представителям разных официальных организаций и служб.

#безопасность #кибербезопасность #Мошенники #наш эксклюзив #госуслуги #личные данные
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