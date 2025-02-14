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Военная техника ВСУ сгорела от ударов FPV-дронов на Донецком направлении

По словам военнослужащих ЮВО, работа операторов беспилотников всегда опасна, в том числе из-за того, что они часто становятся приоритетными целями для противника.
2025-02-14 07:20:09
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Операторы беспилотников ВС РФ точным попаданием уничтожили военную технику противника на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что подразделения БПЛА отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО точным попаданием поразили бронированную боевую машину ВСУ вместе с личным составом противника.

Как отмечают наши военнослужащие, операторы беспилотников являются приоритетной целью с обеих сторон. Опытные летчики способны доставить немало проблем на поле боя.

«Работа у расчета FPV всегда опасная. Самые результативные пилоты - цели номер один для обеих сторон. При выявлении хотя бы намека на позицию операторов сразу по этой точке работают не только дроны, но и артиллерия», - уточнил начальник расчета с позывным Флэш.

Ранее в Минобороны России сообщили о поражении операторами дронов позиций ВСУ на Кураховском направлении.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #донецкое направление #FPV-дроны #военная техника всу
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