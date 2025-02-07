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Расчеты БПЛА атаковали позиции ВСУ на Кураховском направлении

Значительное количество выведенной из строя боевой техники ВСУ - иностранного производства.
2025-02-07 07:08:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы БПЛА штурмового подразделения «Южной» группировки войск поразили позиции ВСУ на Кураховском направлении. Их работу показало на видео Минобороны России.

Военнослужащие группировки активно используют квадрокоптеры для нанесения ударов по позициям ВСУ. Операторы беспилотных летательных аппаратов поддерживают действия штурмовых групп. Они постоянно отслеживают и передают на пункты управления координаты военных объектов, командных пунктов, вооружения и боевой техники противника.

После определения приоритетных целей с помощью БПЛА осуществляются точечные сбросы боеприпасов. Это позволяет с высокой точностью поражать минометные позиции, укрытия и живую силу врага. Значительное количество выведенной из строя боевой техники ВСУ - иностранного производства.

«Мы работаем "каруселью". То есть не одной "птицей", а двумя, тремя, четырьмя. Даже были моменты - до семи БПЛА одновременно висело. Чтобы заводить с разных ракурсов. Бывает, семь беспилотников вылетит, а вернутся четыре. Потому что бывают погодные условия, помехи РЭБ - "птица" падает», - рассказал оператор БПЛА с позывным Инглиш.

Кроме того, беспилотники используются для наведения и выведения штурмовых отрядов, доставки боекомплекта, продуктов и воды на позиции, а также для оказания помощи при эвакуации раненых.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #Украина #беспилотники #дроны #Южная группировка войск #Кураховское направление
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