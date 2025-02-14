Российские морпехи устроили засаду колонне ВСУ в курском приграничье

Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты продолжают уничтожать украинских боевиков в курском приграничье. Недавно они устроили засаду колонне ВСУ. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

Российским бойцам удалось у одного из населенных пунктов разгромить подразделение врага, передвигавшееся на бронетехнике. По словам морпехов, националисты не ожидали такого жесткого отпора.

«Установил расчет, который был в режиме ожидания. По команде отразил контратаку. Первую технику уничтожили, а остальные начали разворачиваться. Дальше артиллеристы и FPV-шники начали дорабатывать», - рассказывает командир батальона с позывным Балу.

После нескольких неудачных атак боевики попытались обойти подразделения ВС РФ, но были взяты врасплох. В итоге они бросили на поле боя оружие и техника, а также своих убитых и раненых.

«Первым подбили танк. Тормознули всю колонну, после чего подбили две БПМ. Пехоту, которая спешивалась, начали отсекать», - рассказывает один из военнослужащих 810-й бригады морской пехоты.

Напомним, ранее «Звезда» рассказывала, что российские военнослужащие все чаще начали применять новый отечественный дрон «Князь Вандал Новгородский», работающий на оптоволокне. Беспилотник оснащен катушкой длиной более 15 километров.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.