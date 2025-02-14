МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские морпехи устроили засаду колонне ВСУ в курском приграничье

Боевики бросили оружие и технику, а также своих убитых и раненых.
2025-02-14 06:44:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты продолжают уничтожать украинских боевиков в курском приграничье. Недавно они устроили засаду колонне ВСУ. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

Российским бойцам удалось у одного из населенных пунктов разгромить подразделение врага, передвигавшееся на бронетехнике. По словам морпехов, националисты не ожидали такого жесткого отпора.

«Установил расчет, который был в режиме ожидания. По команде отразил контратаку. Первую технику уничтожили, а остальные начали разворачиваться. Дальше артиллеристы и FPV-шники начали дорабатывать», - рассказывает командир батальона с позывным Балу.

После нескольких неудачных атак боевики попытались обойти подразделения ВС РФ, но были взяты врасплох. В итоге они бросили на поле боя оружие и техника, а также своих убитых и раненых.

«Первым подбили танк. Тормознули всю колонну, после чего подбили две БПМ. Пехоту, которая спешивалась, начали отсекать», - рассказывает один из военнослужащих 810-й бригады морской пехоты.

Напомним, ранее «Звезда» рассказывала, что российские военнослужащие все чаще начали применять новый отечественный дрон «Князь Вандал Новгородский», работающий на оптоволокне. Беспилотник оснащен катушкой длиной более 15 километров.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #морпехи #засада #колонна
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 