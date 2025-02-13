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На Камчатке за сутки произошло 118 землетрясений

Ранее в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН рассказали, что вулкан Безымянный скоро начнет извергаться.
Анастасия Бобылева 2025-02-13 05:57:27
© Фото: Александр Пирагис РИА Новости

На Камчатке вблизи вулкана Безымянный зафиксировали 118 землетрясений за последние сутки. Они сопровождаются свечением купола, сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН.

«За прошедшие сутки в районе вулкана произошло 118 сейсмических событий. В темное время суток мощное свечение купола и непрерывный сход раскаленных обломочных лавин по юго-восточному склону вулкана», - приводит заявление института ТАСС.

Ученые напомнили, что сейчас вулкан готовится к извержению и может выбрасывать пепел на высоту до 15 км над уровнем моря.

Ранее в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН рассказали, что в ближайшие дни может начаться сильное извержение вулкана Безымянный. Это событие не представляет угрозы для населения, однако может быть опасным для авиации.

#в стране и мире #Камчатка #землетрясение #вулкан
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