Документальный фильм «Пути твои» показали в центре «Россия»

В Национальном центре «Россия» состоялся предпремьерный показ документального фильма-путешествия «Пути Твои». Его посмотрели ветераны СВО и представители РПЦ, а также мусульманской, иудейской и буддистской общин.

Этот кинопроект о духовных исканиях - результат совместной работы фонда «Защитники Отечества», Института развития интернета (ИРИ) и Межрелигиозного совета России. В центре сюжета - путешествие трех главных героев длиной более 2 000 километров из Уфы в Донецк с целью поддержать военнослужащих и передать гуманитарную помощь.

Протоиерей Виктор Иванов, имам Хамза Хафизов и актер Илья Глинников - герои с разными убеждениями, и в дороге, встречаясь с представителями различных конфессий и обсуждая с ними вопросы бытия и предназначения человека, они осознают, что на самом деле их мировоззрения довольно близки.

«Сегодня наши герои разных вероисповеданий плечом к плечу защищают интересы Родины. Возвращаясь к мирной жизни, многие из них проходят через духовные искания. И находят ответы на свои вопросы в милосердии, сострадании, взаимовыручке - общечеловеческих ценностях», - рассказала статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Она объяснила, что фильм «Пути Твои» учит видеть в каждом человеке личность со своими переживаниями.

Первые зрители оценили оригинальный формат картины, подбор главных героев и созидательный посыл. По словам гендиректора ИРИ Алексея Гореславского, фильм отвечает запросу аудитории на познание самих себя и культуры своей страны.

Ранее в фонде «Защитники Отечества» обсудили с главами регионов поддержку ветеранов СВО. Разговор об этом прошел по завершении поездки центрального аппарата фонда по пяти регионам юго-запада России.