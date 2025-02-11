В фонде «Защитники Отечества» обсудили с главами регионов поддержку ветеранов СВО

Представители центрального аппарата фонда «Защитники Отечества» завершили рабочую поездку по пяти регионам юго-запада России, в том числе по четырем историческим регионам. В состав делегации вошли заместители председателя фонда Сергей Усманов и Алена Гаврилова, начальник департамента по социальному сопровождению Татьяна Пантюхина, заместитель начальника управления по работе с регионами Алексей Немков. Также в поездке принял участие заместитель руководителя Военно-социального центра (ВСЦ) Минобороны России Вячеслав Толкачев. Они посетили Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую, Херсонскую и Ростовскую области.

Во всех регионах делегация федерального центра побывала в филиалах фонда, пообщалась с социальными координаторами, ветеранами, членами семей погибших героев, представителями органов власти.

В Ростовской области на встрече с врио губернатора Юрием Слюсарем, ветеранами СВО и родственниками погибших героев представители фонда отметили слаженную работу региональных властей и филиала.

«Это один из ключевых филиалов фонда "Защитники Отечества". Он расположен в приграничном регионе, и через него проходит много информации, в том числе обращения от действующих военнослужащих и их семей, вопросы по лечению защитников. Огромное спасибо региональным властям, руководителю филиала, что вовремя подставляете плечо для того, чтобы работа шла слаженно и эффективно по всей стране», - отметил заместитель председателя фонда «Защитники Отечества» Сергей Усманов.

Врио главы Ростовской области рассказал о планах провести в донской столице единый общеобластной прием ветеранов и участников СВО, а также членов их семей. На встрече также обсудили законодательные инициативы, которые развивают систему комплексной поддержки ветеранов СВО и семей погибших героев.

В луганском филиале фонда представители центрального аппарата остановились на вопросах реабилитации и медицинской помощи, обеспечения ТСР, социальных выплат ветеранам специальной военной операции и членам семей погибших героев. Шаги для усиления поддержки участников СВО и их родных обсудили на совещании с руководителем администрации главы ЛНР Алексеем Самойловым, представителями региональных министерств - здравоохранения, труда и социальной защиты, а также территориального Фонда обязательного медицинского страхования ЛНР.

В Донецкой Народной Республике команда также посетила Амвросиевский центр реабилитации, сотрудники которого помогли восстановить здоровье сотням защитников.

На встрече с руководителем администрации главы и правительства ДНР Алексеем Никоноровым особое внимание уделили всесторонней поддержке ветеранов СВО с инвалидностью. Представители фонда отметили важность тесного взаимодействия с региональными органами власти для создания системы эффективной реабилитации и социализации ветеранов.

«Основная цель фонда и его филиалов - полное восстановление и возвращение к активной мирной жизни наших защитников. Психологическая помощь, медицинская реабилитация, протезирование - все это поможет ветеранам вернуться к мирной жизни. А со всем остальным - от документов и статуса до переобучения и трудоустройства - также помогут социальные координаторы, которые для обратившихся в фонд героев становятся проводниками через любые жизненные трудности. Наша задача - обеспечить бесшовное межведомственное взаимодействие с учетом индивидуальных особенностей региона», - рассказала заместитель председателя фонда «Защитники Отечества» Алена Гаврилова.

На встрече с вице-губернатором Запорожской области Антоном Тицким обсудили предстоящий запуск регионального кадрового конкурса «Запорожские герои». Его старт приурочат ко Дню защитника Отечества. Региональный филиал фонда уже работает с ветеранами, чтобы привлечь их к участию в конкурсе и предложить варианты трудоустройства. Региональные и муниципальные органы власти Запорожской области составляют список возможных должностей, которые смогут занять участники конкурса.

Также представители центрального аппарата фонда изучили работу регионального филиала.

«Запорожская область лишь два года назад вошла в состав России, это придает специфику работе нашего филиала. Но скоро все герои вернутся домой. Запорожский филиал фонда "Защитники Отечества" готов встретить их и оказать всемерную поддержку», - заявил руководитель регионального филиала Евгений Маркелов.

В Херсонской области команда фонда провела рабочую встречу с первым заместителем губернатора Павлом Шувалкиным. В ходе разговора особое внимание уделили вопросам содействия ветеранам СВО в трудоустройстве и взаимодействия регионального филиала фонда с региональными и муниципальными властями.

Ранее фонд «Защитники Отечества» организовал встречи ветеранов СВО и работодателей.