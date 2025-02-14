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Удар ВСУ по журналистам Первого канала попал на видео

На кадрах слышны звуки приближающегося беспилотника, затем произошел удар и в разные стороны полетели куски земли и листья.
Дарина Криц 2025-02-14 22:36:53
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В распоряжении «Звезды» появились кадры с моментом удара беспилотника украинских боевиков по российским журналистам в Курской области.

На опубликованных кадрах видно, как один из военнослужащих заметил над идущими по лесу бойцами и журналистами украинский дрон. Слышны звуки его приближения, и тут же раздался звук разрыва. Вместе с ударом в воздух взлетели листья и куски земли.

Напомним, при ударе вражеского беспилотника ранения получил оператор Юрий Шолмов. У него диагностировали минно-взрывную травму, осколочное ранение голени и акубаротравму.

Он рассказал, что с ним все хорошо, ему сделали перевязку и обеззараживание раны.

«Все будет хорошо. Сейчас я чуть-чуть подлечусь, и еще, скорее всего. приеду сюда», - пообещал оператор Первого канала.

О нападении на журналистов сообщал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он пояснил, что атака дрона произошла в Черкасской Конопельке Суджанского района региона. Врачи приняли решение отправить Шолмова на лечение в Москву.

#Курская область #ВСУ #журналисты #Первый канал #обстрелы всу #удар бпла
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