Удар ВСУ по журналистам Первого канала попал на видео

В распоряжении «Звезды» появились кадры с моментом удара беспилотника украинских боевиков по российским журналистам в Курской области.

На опубликованных кадрах видно, как один из военнослужащих заметил над идущими по лесу бойцами и журналистами украинский дрон. Слышны звуки его приближения, и тут же раздался звук разрыва. Вместе с ударом в воздух взлетели листья и куски земли.

Напомним, при ударе вражеского беспилотника ранения получил оператор Юрий Шолмов. У него диагностировали минно-взрывную травму, осколочное ранение голени и акубаротравму.

Он рассказал, что с ним все хорошо, ему сделали перевязку и обеззараживание раны.

«Все будет хорошо. Сейчас я чуть-чуть подлечусь, и еще, скорее всего. приеду сюда», - пообещал оператор Первого канала.

О нападении на журналистов сообщал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он пояснил, что атака дрона произошла в Черкасской Конопельке Суджанского района региона. Врачи приняли решение отправить Шолмова на лечение в Москву.