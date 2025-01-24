МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МВД предупредило об опасном «мамонте» в Telegram

Вредоносную программу маскируют под apk-файл.
Виктория Бокий 2025-01-24 14:40:52
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Мошенники стали рассылать пользователям Telegram вредоносную программу Mamont. Об этом сообщили в МВД России.

Злоумышленники маскируют вирус под apk-файл, после чего направляют его жертве.

По данным ведомства, аферисты в сообщении задают вопрос: «Это ты на видео?» После этого направляют файл, и пользователь ради интереса может открыть от незнакомого лица мнимый документ с «видео».

Уточняется, что при открытии файла начинается установка приложения от мошенников, а потом устройство «заражают» вредоносной программой Mamont. Вирус считывает push-уведомления, СМС и фотографии из галереи.

Кроме того, Mamont может автоматически пересылать данный файл всем контактам в мессенджере. Однако и такой вред не является основной целью аферистов.

Главная задача злоумышленников заключается в получении доступа к платежным средствам. Но и персональные данные, как любая другая информация с устройства, могут быть использованы в противоправных целях.

Ранее в беседе со «Звездой» эксперт по кибербезопасности Иван Линдберг рассказал, как россиян стали обманывать аферисты через домовые чаты в популярных мессенджерах.

#МВД РФ #Мошенники #мессенджер #аферисты #злоумышленники
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 