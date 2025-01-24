МВД предупредило об опасном «мамонте» в Telegram

Мошенники стали рассылать пользователям Telegram вредоносную программу Mamont. Об этом сообщили в МВД России.

Злоумышленники маскируют вирус под apk-файл, после чего направляют его жертве.

По данным ведомства, аферисты в сообщении задают вопрос: «Это ты на видео?» После этого направляют файл, и пользователь ради интереса может открыть от незнакомого лица мнимый документ с «видео».

Уточняется, что при открытии файла начинается установка приложения от мошенников, а потом устройство «заражают» вредоносной программой Mamont. Вирус считывает push-уведомления, СМС и фотографии из галереи.

Кроме того, Mamont может автоматически пересылать данный файл всем контактам в мессенджере. Однако и такой вред не является основной целью аферистов.

Главная задача злоумышленников заключается в получении доступа к платежным средствам. Но и персональные данные, как любая другая информация с устройства, могут быть использованы в противоправных целях.

Ранее в беседе со «Звездой» эксперт по кибербезопасности Иван Линдберг рассказал, как россиян стали обманывать аферисты через домовые чаты в популярных мессенджерах.