МВД предупредило об опасном «мамонте» в Telegram

Мошенники стали рассылать пользователям Telegram вредоносную программу Mamont. Об этом сообщили в МВД России.
Злоумышленники маскируют вирус под apk-файл, после чего направляют его жертве.
По данным ведомства, аферисты в сообщении задают вопрос: «Это ты на видео?» После этого направляют файл, и пользователь ради интереса может открыть от незнакомого лица мнимый документ с «видео».
Уточняется, что при открытии файла начинается установка приложения от мошенников, а потом устройство «заражают» вредоносной программой Mamont. Вирус считывает push-уведомления, СМС и фотографии из галереи.
Кроме того, Mamont может автоматически пересылать данный файл всем контактам в мессенджере. Однако и такой вред не является основной целью аферистов.
Главная задача злоумышленников заключается в получении доступа к платежным средствам. Но и персональные данные, как любая другая информация с устройства, могут быть использованы в противоправных целях.
Ранее в беседе со «Звездой» эксперт по кибербезопасности Иван Линдберг рассказал, как россиян стали обманывать аферисты через домовые чаты в популярных мессенджерах.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»