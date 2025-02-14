Евкуров и Собянин открыли летно-испытательный комплекс беспилотников

Пять тысяч операторов беспилотников для Вооруженных сил России подготовят в течение года в новом летно-испытательном комплексе - на территории индустриального парка «Руднево». На открытии центра присутствовали замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

Евкуров отметил, что новая площадка позволит подготовить большое количество специалистов, что разгрузит внутренние учебные центры Минобороны.

Собянин в свою очередь добавил, что в «Руднево» создан мощный центр, где производятся беспилотники - от маленьких FPV-дронов до вертолетных систем. На данный момент центр - самый крупный в стране. Он позволяет как испытывать новые разработки, так и обучать операторов для управления беспилотниками.

Отмечено, что программы обучения и переподготовки военнослужащих разработаны совместно с Министерством обороны России.

Даже маленький FPV-дрон - грозное оружие. Такие дроны позволяют уничтожать технику и личный состав противника. Вот, к примеру, видео, как оператор смог поразить принадлежащее ВСУ 105-миллиметровое орудие М119 в Харьковской области - несмотря на маскировку и защитные сетки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.