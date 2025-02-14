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Евкуров и Собянин открыли летно-испытательный комплекс беспилотников

Комплекс находится на территории индустриального парка «Руднево». В течение года там подготовят 5 000 операторов беспилотников.
2025-02-14 17:12:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пять тысяч операторов беспилотников для Вооруженных сил России подготовят в течение года в новом летно-испытательном комплексе - на территории индустриального парка «Руднево». На открытии центра присутствовали замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

Евкуров отметил, что новая площадка позволит подготовить большое количество специалистов, что разгрузит внутренние учебные центры Минобороны.

Собянин в свою очередь добавил, что в «Руднево» создан мощный центр, где производятся беспилотники - от маленьких FPV-дронов до вертолетных систем. На данный момент центр - самый крупный в стране. Он позволяет как испытывать новые разработки, так и обучать операторов для управления беспилотниками.

Отмечено, что программы обучения и переподготовки военнослужащих разработаны совместно с Министерством обороны России.

Даже маленький FPV-дрон - грозное оружие. Такие дроны позволяют уничтожать технику и личный состав противника. Вот, к примеру, видео, как оператор смог поразить принадлежащее ВСУ 105-миллиметровое орудие М119 в Харьковской области - несмотря на маскировку и защитные сетки. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #открытие #беспилотники #Юнус-Бек Евкуров #Сергей Собянин #руднево
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