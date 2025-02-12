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Дроноводы уничтожили орудие М119 в Харьковской области

Противник пытался спрятать 105-миллиметровую гаубицу в лесистой местности, но не преуспел.
2025-02-12 16:30:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении 105-миллиметрового орудия М119, поставленного Киеву из США. Оно находилось на артиллерийской позиции ВСУ в Харьковской области.

Неприятельскую гаубицу при помощи БПЛА обнаружили российские разведчики из состава группировки войск «Север». Также на огневой позиции противника был выявлен полевой боекомплект ВСУ. 

Проанализировав разведданные, военнослужащие привлекли к делу FPV-дроны. Оператор, обнаружив, что орудие защищено спереди сетью, аккуратно, двигаясь между деревьями, облетел гаубицу сзади и уничтожил ее и боекомплект прямым попаданием. 

Ранее российское оборонное ведомство показало, как операторы FPV-дронов залетели прямо в ангар, где находились две единицы бронетехники ВСУ и поразили их. Затем третий дрон залетел уже в разбушевавшийся пожар, чтобы точно удостовериться в уничтожении целей. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#артиллерия #Харьковская область #спецоперация #FPV-дроны #M119
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