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Появились кадры последствий обстрела ВСУ Запорожской ТЭС

Порядка 50 тысяч абонентов в Энергодаре остались без водо-, тепло- и электроснабжения, оно уже восстановлено.
Дарина Криц 2025-02-14 17:19:09
© Фото: ТРК «Звезда»

В Энергодаре и других частях Запорожской области после серии ударов украинских боевиков по Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС) отключенными от воды, света и тепла остались порядка 50 тысяч человек. В настоящее время электроснабжение уже восстановлено.

В распоряжении «Звезды» оказались фотографии последствий произошедшей атаки.

Напомним, боевики ВСУ нанесли по Запорожской ТЭС 15 артиллерийских ударов. При этом пострадавших или погибших нет.

Минэнерго Запорожской области сообщало, что националисты ударили из артиллерийского орудия по Запорожской ТЭС, оборудование получило повреждения.

В этот же день, 14 февраля, беспилотник ВСУ нанес удар по саркофагу Чернобыльской АЭС. Комментируя эту ситуацию «Звезде» эксперт в области атомной энергетики, депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа назвал произошедшее злостной и примитивной провокацией киевского режима.

#ВСУ #наш эксклюзив #запорожская область #энергодар #обстрелы всу #последствия обстрела #Запорожская ТЭС
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