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«Злостная и примитивная провокация»: эксперт Карчаа об ударе дрона по ЧАЭС

По мнению эксперта, киевский режим хотел таким образом показать безответственность России с точки зрения ядерной безопасности.
Глеб Владовский 2025-02-14 13:24:43
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Удар киевского режима по Чернобыльской АЭС является злостной и примитивной провокацией. Такое заявление сделал в беседе со «Звездой» советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Я могу утверждать, что речь идет о провокации с целью демонстрации, с одной стороны, наших агрессивных намерений. С другой стороны - нашей безответственности с точки зрения ядерной безопасности», - подчеркнул политтехнолог.

Карчаа напомнил, что атаковать ядерные объекты в ходе ведения боевых действий является табу. Но украинские боевики стремятся любыми способами нанести удар по репутации России.

Напомним, 14 февраля украинский беспилотник нанес удар по саркофагу Чернобыльской АЭС. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что это якобы Россия атаковала ядерный объект.

#Чернобыльская АЭС #наш эксклюзив #удар ВСУ #Ренат Карчаа #дрон всу
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