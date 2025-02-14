Набиуллина заявила, что ЦБ РФ не может замораживать вклады

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что у регулятора нет полномочий замораживать вклады. По ее словам, такие полномочия и не нужны.

«У Банка России нет таких полномочий по законодательству. Нет. И, кроме того, эти полномочия абсолютно не нужны. Как я уже говорила, это бессмыслица», - заявила она.

Она также прокомментировала принятое решение о ключевой ставке.

«Сегодня мы приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 21 процент годовых. Инфляция в конце года заметно ускорилась. По нашим оценкам, это было отражением существенного перегрева спроса, который мог даже усилиться во втором полугодии 2024 года», - добавила глава ЦБ РФ.

Напомним, что в Банке России заявляли о сохраняющемся высоком давлении инфляции. При этом граждане РФ все более склонны сохранять свои сбережения и не проявляют интереса к кредитам.

В ЦБ отметили, что достигнутая жесткость денежно-кредитных условий позволит сформировать предпосылки, необходимые для возобновления дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году.