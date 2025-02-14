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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Решение объясняется в том числе сильным инфляционным давлением.
Глеб Владовский 2025-02-14 14:15:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Центральном банке приняли решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21% годовых. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

Отмечается, что инфляционное давление остается высоким. Среди россиян наблюдается не только склонность к сбережению денежных средств, но и сильное охлаждение кредитной активности.

В ЦБ добавили, что достигнутая жесткость денежно-кредитных условий позволит сформировать предпосылки, необходимые для возобновления дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году.

«В базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре», - говорится в релизе.

В июле 2024 года Центробанк повысил процентную ставку до 18% годовых, а в октябре того же года показатель вырос до 21%. Напомним, что размер ключевой ставки определяется для контроля уровня инфляции. То есть когда регулятор поднимает ставку, деньги становятся дороже. Следовательно, банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса повышаются.

#ЦБ #инфляция #Ключевая ставка #стабилизация
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