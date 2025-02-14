Дроноводы поразили боевиков в автомобиле на Угледарском направлении

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского автомобиля с боевиками ВСУ на Угледарском направлении.

Отмечено, что огневое поражение нанесли военнослужащие Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

Наши дроноводы регулярно уничтожают технику и личный состав противника как в зоне СВО, так и в курском приграничье. Так, например, расчеты FPV-дронов из состава группировки войск «Север» уничтожили украинский бронетранспортер Stryker американского производства.

А оператор FPV-дрона из состава группировки войск «Запад» смог догнать украинскую боевую машину пехоты и поразить ее в корму. После этого детонировал боекоплект - пламя и дым взметнулись высоко в небеса.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.