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Дроноводы поразили боевиков в автомобиле на Угледарском направлении

Врага поразили военнослужащие Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».
2025-02-14 12:06:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского автомобиля с боевиками ВСУ на Угледарском направлении. 

Отмечено, что огневое поражение нанесли военнослужащие Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон». 

Наши дроноводы регулярно уничтожают технику и личный состав противника как в зоне СВО, так и в курском приграничье. Так, например, расчеты FPV-дронов из состава группировки войск «Север» уничтожили украинский бронетранспортер Stryker американского производства.

А оператор FPV-дрона из состава группировки войск «Запад» смог догнать украинскую боевую машину пехоты и поразить ее в корму. После этого детонировал боекоплект - пламя и дым взметнулись высоко в небеса. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #беспилотники #Угледарское направление #Рубикон #FPV-дроны
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