ВСУ потеряли более 290 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Минобороны России сообщает, что противник потерял более 290 боевиков ВСУ за сутки боев на Курском направлении.

Помимо этого, отмечено, что российские войска смогли уничтожить боевую машину пехоты, два бронетранспортера и пять боевых бронированных машин. Также враг лишился 14 автомобилей.

Еще российское оборонное ведомство сообщило, что уничтожены четыре украинских орудия полевой артиллерии и столько же минометов, ЗРК, мостоукладчик, три пункта управления беспилотными летательными аппаратами и склад с боеприпасами.

Ранее сообщалось, что наши морпехи устроили засаду колонне ВСУ в курском приграничье. Противник был разбит, выжившие побросали технику, тела своих товарищей, раненых и разбежались.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.