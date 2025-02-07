Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» из гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск РФ нанесли удар по опорным пунктам противника в населенном пункте Часов Яр.

В результате боевой работы был ликвидирован один из опорных пунктов, а также уничтожена пехота ВСУ.

Артиллеристы-десантники работают круглосуточно. Они эффективно уничтожают бронетехнику, огневые точки, склады боеприпасов и укрепленные позиции украинских боевиков. Расчеты РСЗО находятся в постоянной боевой готовности. Артиллеристы быстро выезжают из укрытий на огневые позиции и готовят системы к стрельбе.

Корректировка огня осуществляется в реальном времени с помощью подразделений беспилотных летательных аппаратов. Это позволяет точно поражать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных дистанциях. Благодаря слаженному взаимодействию с разведывательными подразделениями и расчетами БПЛА удалось уничтожить значительное количество целей.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.