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Ивановские десантники уничтожили опорные пункты ВСУ в Часовом Яре

В результате боевой работы была уничтожена пехота ВСУ.
2025-02-07 07:24:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» из гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск РФ нанесли удар по опорным пунктам противника в населенном пункте Часов Яр.

В результате боевой работы был ликвидирован один из опорных пунктов, а также уничтожена пехота ВСУ.

Артиллеристы-десантники работают круглосуточно. Они эффективно уничтожают бронетехнику, огневые точки, склады боеприпасов и укрепленные позиции украинских боевиков. Расчеты РСЗО находятся в постоянной боевой готовности. Артиллеристы быстро выезжают из укрытий на огневые позиции и готовят системы к стрельбе.

Корректировка огня осуществляется в реальном времени с помощью подразделений беспилотных летательных аппаратов. Это позволяет точно поражать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных дистанциях. Благодаря слаженному взаимодействию с разведывательными подразделениями и расчетами БПЛА удалось уничтожить значительное количество целей.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#ВДВ #Минобороны России #ВСУ #РСЗО БМ-21 «Град» #Реактивная артиллерия #часов яр
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